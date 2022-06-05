“أرامكو”: المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب الاستئناف المقدم من ورثة القرقني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت شركة “أرامكو” اليوم، صدور قرار المحكمة العليا الأمريكية برفض طلب الاستئناف المقدم من ورثة القرقني في القضية المرفوعة ضد الشركة. ووفق موقع “تداول”، أعلنت أرامكو السعودية أن المدّعين في الدعوى المقدمة من قِبَل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني فيما يخص صدور حكم الاستئناف بالإجماع لصالح أرامكو السعودية، تقدموا بطلب استئناف لدى المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، وصدر قرار المحكمة برفض طلب الاستئناف؛ حيث إن الحكم الابتدائي الصادر أصبح غير قابل للاستئناف. وكانت “أرامكو السعودية” قد أعلنت صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها، برفض الدعوى المقامة من قِبَل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67.3 مليار ريال). وبيّنت أن موضوع النزاع (محل قرار التحكيم المزعوم) يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية. أخبار قد تهمك

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