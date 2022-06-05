أسعار النفط ترتفع تدريجيًا وسط مساعٍ لضبط السوق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تشهد أسعار النفط ارتفاعًا تدريجيًا وسط محاولات الدول المنتجة المستمرة لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 121.08 دولار للبرميل.

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