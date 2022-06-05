محمد بن مسعود - الدمام - سمعت أصوات استغاثة وصراخ.. ممرضة سعودية تنقذ شابًّا بعد غرقه

أنقذت ممرضة سعودية شابًّا يوم الجمعة بعد غرقه في كورنيش رأس تنورة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الممرضة مريم محمود طواشي؛ وفق صحيفة الخليج 365 إنها أثناء وجودها برفقة عائلتها على شاطئ بحر رأس تنورة سمعت أصوات استغاثة وصراخ؛ فسارعت لاستطلاع الأمر؛ فوجدت بعض الشباب يسحبون غريقًا.

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وتتابع الطواشي: بعد إخراج الغريق إلى الشاطئ، وتحسس نبضه وتنفسه، وجدتُ أن الغريق قد توقَّف قلبه وتنفسه؛ فقمت فورًا بعمل الإنعاش القلبي الرئوي، وطلب المساعدة من الموجودين بالاتصال على الهلال الأحمر، ومن شخص آخر المساعدة في إعطاء التنفس. وبعد مرور قرابة ربع ساعة من توقُّف القلب والتنفس، واستمرار عملية الإنعاش، بفضل من الله عاد النبض والتنفس للغريق.

وتضيف: بعد استعادة النبض والتنفس قمتُ بوضع الغريق على وضع الإفاقة، الذي كان خلاله تخرج السوائل المتجمعة في رئتيه، ثم حضر الهلال الأحمر، وتم نقله إلى مستشفى رأس تنورة العام حيث تم عمل اللازم له.