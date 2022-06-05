اخبار دوليه – ماسك يتراجع عن خفض موظفي تسلا..«لن يتغير كثيرا»

محمد بن مسعود - الدمام - متراجعاً عما قاله قبل أيام حول الحاجة لخفض عشرة في المئة من الوظائف، أكد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن العدد الإجمالي للعاملين في شركته المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية سيزيد خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

إلا أنه أوضح أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب لن يشهد تغيرا يذكر.

كما أضاف بتغريدة على حسابه في تويتر أمس السبت أن «العدد الإجمالي للموظفين سيزداد. لكن الموظفين الذين يتقاضون رواتب سيظل دون تغيير كبير.

رسالة متشائمة

أتت تلك التصريحات رداً على تعليق في تويتر تكهن بأن عدد موظفي تسلا سيزيد خلال 12 شهرا مقبلة.

يشار إلى أن رسالة بالبريد الإلكتروني وجهها ماسك إلى المديرين التنفيذيين في تسلا كانت كشفت قبل أيام أنه ينوي تقليص عدد الموظفين.

فقد قال فيها الرجل المثير للجدل: «لدي شعور سيئ للغاية بشأن الاقتصاد وعلي تقليص نحو عشرة في المئة من الوظائف بالشركة».

كما أوضح في رسالة أخرى للموظفين يوم الجمعة الماضي، أن شركة السيارات الكهربائية الرائدة ستخفض عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب عشرة في المئة، إذ أصبحت مكتظة بالموظفين في العديد من المجالات، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن «عدد العاملين بالساعة سيرتفع».

وعلى الفور تراجعت أسهم تسلا 9.2 في المئة عند الإغلاق.

يذكر أنه كان لدى الشركة والوحدات التابعة لها قرابة 100 ألف موظف بنهاية 2021، بحسب ما أظهر إفصاح قدمته للهيئات التنظيمية الأمريكية.