إغلاق جزئي على طريق وادي وج بالطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة تنوّه إدارة مرور محافظة الطائف، بالتنسيق مع فرع شركة المياه الوطنية بالمحافظة؛ عن إغلاقٍ جزئي على طريق وادي وج باتجاه جسر خالد بن الوليد، وامتداد طريق المطار بعد نفق الأمير منصور باتجاه المطار.

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