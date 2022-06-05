وزير خارجية اليمن: مليشيا الحوثي نهبت 60 مليار ريال منها مرتبات الموظفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك، أن الأيام القادمة ستشهد اختبارات حقيقية لمدى التزام مليشيا الحوثي بشروط الهدنة، وتحقيقهم للمتطلبات الأممية.

وقال بن مبارك “إن فتح الطرقات في تعز سيكون اختبار حقيقيًا أمام الهدنة في المرحلة القادمة، وهناك ضغوط دولية بهذا الشأن، وسنؤكد على فتح طرقات تعز دون تأخير في مفاوضات عمّان اليوم”، وفقًا لـ”العربية”.

وأوضح وزير خارجية اليمن أن التزام حكومته بتخفيف معاناة الشعب اليمني كان الدافع الرئيس من تمديد الهدنة، على الرغم من أنهم لم يشهدوا أي التزام من قبل مليشيات الحوثي منذ بداية الهدنة.

وقال إن مليشيات الحوثي نهبت 60 مليار ريال دخلت ميناء الحديدة منذ انطلاق الهدنة، ولم تلتزم بإعطاء مرتبات الموظفين، أو بأي إصلاحات داخلية.

وأشار بن مبارك إلى أن “إيران لا تزال مستمرة في دعم الحوثيين وتزويدهم بالسلاح والمعدات والتكنولوجيا”، مؤكدًا على “رغبة إيران في التمدد والسيطرة على الممرات الملاحية المهمة”.

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وطالب وزير خارجية اليمن الدول العربية بتصنيف مليشيات الحوثي بالإرهابية، وقال: “نحن نطالب العالم باتخاذ موقف أخلاقي وإدراج مليشيا الحوثي ضمن قائمة الإرهاب”.

وأعرب عن تقديره للدور الكبير الذي لعبته المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في مساعدة اليمنيين ودفعهم لتوحيد صفوفهم، مؤكدًا أن موقف الشرعية أصبح أقوى بعد مشاورات الرياض.

وكانت الجولة الأولى من المباحثات قد انطلقت في عمان قبل أسبوع، وركزت على فتح المعابر والطرق في تعز ومحافظات أخرى، وفقًا لإعلان الهدنة الأولى التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في مطلع أبريل الماضي.

كما وافقت الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي على تمديد تلك الهندنة لشهرين إضافيين يوم الخميس الماضي 2 يونيو 2022.