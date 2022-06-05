اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس حاراً ويتحول إلى رطب نسبياً هذه الليلة

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- حاراً ويتحول إلى رطب نسبياً هذه الليلة.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين.

درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 10%.

أعلى مد في الساعة 9:03 صباحاً و في 8:54 مساء وأدنى جزر في الساعة 3:02 مساء وفي 3:30 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 4:44 صباحاً والغروب عن الساعة 6:27 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 9:29 صباحاً والأفول في الساعة 11:13 مساء.