الصين ترسل مركبة مأهولة إلى الفضاء لاستكمال تجميع وبناء محطتها الفضائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أطلقت الصين اليوم الأحد مركبة الفضاء المأهولة “شنتشو 14” وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء إلى محطة “تيانجونج” الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الرواد الثلاثة سيتعاونون مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة “تيانجونج” الفضائية، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني بثلاث وحدات. وتم إطلاق المركبة، على متن صاروخ لونج مارش2- إف، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين، وفقا لوكالة الفضاء المأهولة الصينية. أخبار قد تهمك

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