هبوط الصفقات العقارية في 3 مدن.. و %10 ارتفاع في مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

سجلت الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة خلال شهر مايو من العام الحالي 2022 ارتفاع بواقع 10% فيما تراجعت في الرياض – المدينة المنورة – المنطقة الشرقية في ظل ارتفاع اسعار الفائدة لاعلى مستوياتها فى 13 عام.

وبحسب رصد أجرته «المدينة» وفق بيانات وزارة العدل ارتفعت الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة خلال شهر مايو من العام الحالي من 3479 صفقة مقابل 2852 صفقة في نفس الفترة للعام الماضي.

وتراجعت الصفقات العقارية في الرياض من 5185 صفقة الى 4891 صفقة، وفي المدينة المنورة من 655 صفقة الى 577صفقة، وفي المنطقة الشرقية من 2513 صفقة الى 2439 صفقة.

وسجلت أعداد الصفقات العقارية لشراء الفلل السكنية في مدينة الرياض ارتفاعاً ملحوظاً بمتوسط 43% مقارنة بشهر فبراير الماضي، فيما انخفضت أسعار الفلل السكنية في الرياض بما يتجاوز 4%.

وفيما يخص عقود الإيجارية السكنية الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار سجل البرنامج 3 ملايين عقد إيجار سكني منذ اطلاق البرنامج حتى مايو 2022، ما يعني أن ٤٥% من حجم السوق من الوحدات الإيجارية السكنية المشغولة في المملكة موثقة بعقود إيجار، بينما تجاوز عدد الوحدات العقارية التي تم تسجيل بياناتها 4.3 مليون وحدة.

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من جانبه قال الخبير الاقتصادي فاروق الخطيب إن تراجع الصفقات العقارية في الرياض – الشرقية – المدينة المنورة يعود لرفع اسعار الفائدة بعد التصريحات الاخيرة للفيدرالي الامريكي بسبب التضخم الذي تجاوز 7.9% وهو الاعلى منذ 40 عام، مشيراً أن الصفقات الأسبوعية بدأت تتراجع منذ بداية العام.

وأرجع الخبير الاقتصادي أحمد الشهري تراجع الصفقات العقارية، الى رفع البنوك أسعار القروض الشخصية والتسهيلات البنكية، بما في ذلك القروض القصيرة، تحسبًا لارتفاع أسعار الفائدة.

ويرى اقتصاديون أن الحلول لدعم استقرار السوق تشمل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في جميع المناطق بجميع المراحل، وإيجاد مخططات جديدة وتقليل مدة التمويل العقاري.