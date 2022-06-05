كوريا الشمالية تطلق ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان. وذكرت هيئة الأركان المشتركة الجنوبية قولها:” إن الصواريخ أُطلقت تباعا من منطقة سونان في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية وأماكن أخرى “, مضيفة أن الجيش الكوري يحلل المعلومات المتعلقة بالصواريخ. يذكر أن هذه هي المرة الثامنة عشرة التي يتم فيها إطلاق صواريخ كورية شمالية هذا العام. أخبار قد تهمك

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