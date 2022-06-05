هيئة الصحفيين بالمدينة المنورة يطلق مبادرة لتكريم رواد الصحافة والإعلام بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أطلق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة مبادرة لتكريم رواد الصحافة والإعلام بالمنطقة ومحافظاتها . وشكل الفرع فريق عمل لهذه المبادرة التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين الذين أفنوا عقودا من أعمارهم لخدمة الإعلام والعمل الصحفي متفرغين أو متعاونين تقديرا وعرفانا لجهودهم ، بالإضافة إلى رابط مخصص لترشيح الإعلاميين من قبل الجمهور. وسيتم الإعلان قريبا عن موعد تكريم رواد الإعلام بالمنطقة ومحافظاتها .

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