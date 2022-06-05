محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .