81% ارتفاع بلاغات الغذاء والدواء - #عاجل

ويعتبر مقدمو الرعاية الصحية وشركات الأجهزة الطبية أكثر جهتين قدما بلاغات، إضافة إلى الأفراد. نسبة البلاغات استلمت الهيئة 8183 بلاغا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال يناير من عام 2022. واستلمت 15842 بلاغا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال فبراير من نفس العام. كما استلمت 6623 بلاغا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال مارس و6626 بلاغا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال أبريل الماضي، بينما تلقت الغذاء والدواء 3699 بلاغا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال أبريل 2021،و4334 بلاغا حول الأجهزة والمنتجات الطبية في مارس،و8932 بلاغا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال فبراير،و8183 بلاغا في يناير.
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