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محمد بن مسعود - الدمام - هل تذكرون الطفلة ’’سحر’’ ابنة أبو حاتم نجم ’’باب الحارة’’؟؟ شاهد كيف أصبحت اليوم شابة جذابة وجمال فاتن برفقة نجمة شهيرة (صور)
من بداية مسلسل “باب الحارة” وجزء كبير من الجمهور العربي يتابع تفاصيله وتطور شخصياته الرئيسية بالإضافة إلى الشخصيات التي تغادر الدراما لنتابع أخبارهم خارجها.
في الجزء الثالث من “باب الحارة” دخلت عائلة “أبو حاتم”، الذي كان يقدم دوره الراحل وفيق الزعيم، إلى قلوب الناس خصوصاً أن غالبية أبناءه كانوا من الفتيات الجميلات ولكن الطفلة “سحر” كان من المميزات.
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الطفلة “سحر” اليوم أصبحت صبية جميلة وهي الفنانة الصاعدة نايا ابنة النجمة وفاء موصللي التي أبعدتها عن التمثيل بعد دورها في “باب الحارة 3” لتعود اليوم بعد إنهاء دراستها الجامعية في هندسة العمارة لتدخل الفن الذي تحبه وسنراها في الأيام القادمة كإحدى النجمات السوريات الشابات.
واليومين الأخيرين، تصدرت الممثلة السورية وفاء موصللي الترند بعد ان نشرت ابنتها نايا الأندلس صورة لهما معا على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدهما في الامارات.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه الصورة وأشادوا بوفاء الممثلة والأم المضحية والمحبة كما تغزلوا بنايا التي تمتلك جمالاً ناعماً كما انها راقية. نايا تعمل في مجال الهندسة اضافة الى انها قدمت برامج وتعيش في دبي وتمتلك قاعدة متابعين تصل الى حوالي 150 الف.
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