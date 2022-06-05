شرطة الجوف تطيح بمواطن تحدث بعبارات منافية للذوق العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

ضبطت شرطة منطقة الجوف مواطنًا ظهر في مقطع فيديو في مكان عام بمدينة سكاكا متحدثا بصوت عال بعبارات منافية للذوق العام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في حينه.

في السياق ذاته، قبضت شرطة محافظة جدة على مواطنين لانتحالهما صفة غير صحيحة واعتدائهما على شخص وسلب ما بحوزته.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كما تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على (5) مواطنين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة، وإتلاف محتوياتها وسرقة أجهزة كهربائية منها، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام لوحة مركبة مسروقة في تنفيذ حوادثهم.

وأضاف بيان نشره “الأمن العام” عبر حسابه على “تويتر”، أنه تم ضبط مواد مخدرة بحوزتهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.