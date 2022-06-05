بعد 10 أيام.. منع 2.74 مليون فرد من العمل تحت الشمس

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدءا من 15 يونيو الحالي (بعد 10 أيام) بمنع العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص. ووفقا لرصد «عكاظ» فإن عدد العاملين المقرر منعهم من العمل تحت أشعة الشمس يبلغ نحو 2.74 مليون عامل وعاملة في قطاع المقاولات.

ويأتي المنع بناء على قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بإلزام المنشآت بالعمل على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد ضبطت العام الماضي مئات المخالفين لقرار الوزارة بالعمل تحت أشعة الشمس، وينص النظام على معاقبة المنشآت المخالفة بغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.

وسيستثنى العمال العاملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، مع استثناء عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة.