وأضاف الاقتصاد في الولايات المتحدة نحو 390 ألف وظيفة خلال شهر مايو، وذلك بعد تعديل بيانات أبريل لتظهر إضافة 436 ألف وظيفة. وتعد بيانات مايو أفضل من التوقعات البالغة 328 ألفًا، بينما استقر معدل البطالة عند 3.6% خلال مايو، مقارنة مع التوقعات التي أشارت إلى تراجعه عند 3.5%.
واستقر عدد ساعات العمل عند 34.6 ساعة خلال مايو، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بمقدار 10 سنتات أو 0.3% عن أبريل إلى 31.95 دولار، وكان قطاع الترفيه والضيافة الأعلى إضافة للوظائف عند 84 ألفاً في مايو، ما يشير إلى التعافي من تبعات الجائحة، بالمقارنة مع 36 ألف وظيفة أضافها قطاع البناء، و47 ألفاً للنقل والتخزين و28 ألفاً لقطاع الرعاية الصحية و18 ألفاً أضافها قطاع التصنيع.
وتعطي هذه البيانات مزيداً من الثقة في درجة تعافي الاقتصاد الأمريكي ومن ثم تمنح البنك الفيديرالي مساحة أكبر للتحرك والسيطرة على معدل التضخم المرتفع.
قد يهمك أيضاً :-
- بعد 10 أيام.. منع 2.74 مليون فرد من العمل تحت الشمس
- مليارات الدولارات ستتبخر.. توقعات بانهيار العملات المشفرة
- السعوديه عقد قران يجمع بين السواط والغامدي
- السعوديه محمد يحتفي بعقد قرانه
- “نيويورك تايمز” تكشف مفاجأة عن التحقيقات في مقتل شيرين أبو عاقلة
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف اقتصاد أمريكا أكثر من المتوقع.. والبطالة 3.6 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.