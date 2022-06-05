مليارات الدولارات ستتبخر.. توقعات بانهيار العملات المشفرة

محمد بن مسعود - الدمام - توقع عاملون في سوق العملات المشفرة أن يشهد انهياراً وشيكاً يؤدي إلى تبخر مليارات الدولارات، واختفاء بعض العملات بشكل كامل من العالم، فيما شبّه البعض الانهيار المتوقع بما حدث في بدايات الظهور المبكر لسوق «الدوت كوم».

وأوضح تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، واطلعت عليه «العربية.نت»، أنه يوجد حالياً أكثر من 19 ألف عملة مشفرة والعشرات من منصات «بلوك تشين» في العالم، وسط توقعات بأن تشهد السوق انهياراً في هذه الصناعة خلال السنوات القليلة القادمة يؤدي إلى اختفاء بعض العملات وتراجع قيمة بعضها الآخر.

وقال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات المدفوعات عبر الحدود براد جارلينجهاوس: «من المحتمل أن تكون هناك عشرات من العملات المشفرة التي ستبقى في المستقبل، ما يعني أنه يتوقع اختفاء عدد كبير من العملات المشفرة الموجودة حالياً».

وأضاف: «أعتقد أن هناك سؤالاً حول ما إذا كنا بحاجة إلى 19 ألف عملة جديدة اليوم أم لا، وفي عالم العملات الورقية، ربما توجد 180 عملة فقط، ويوجد أكثر من 19 ألف عملة مشفرة حالياً، والعشرات من منصات «بلوك تشين» التي تشكل التكنولوجيا الأساسية التي بنيت عليها العديد من هذه العملات المشفرة المختلفة».

ونوه الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات المتخصصة في العملات الرقمية برتراند بيريز إلى أن «أحد الآثار لما رأيناه الأسبوع الماضي في قضية Terra هو أننا في مرحلة يوجد فيها عدد كبير جداً من البلوك تشين، وعدد كبير جداً من الرموز المميزة. وهذا أمر محير للمستخدمين، وهذا يجلب أيضاً بعض المخاطر للمستخدمين».

وأفاد برتراند بيريز بأنه «كما حدث في بداية الإنترنت، كان يوجد الكثير من شركات الإنترنت وكان الكثير منها عبارة عن عمليات احتيال، ولم تحقق أي قيمة وتم مسح كل ذلك، والآن لدينا شركات مفيدة للغاية وشرعية».

يذكر أن الانهيار الأخير لما يسمى (terraUSD) الخوارزمية والرمز الرقمي المرتبط به سلط الضوء على آلاف العملات المشفرة الموجودة، وما إذا كانت ستنجو جميعاً، كما أرسل هذا الانهيار موجات صدمة عبر السوق.