اخبار الرياضه السعوديه «مناورة» تجهز الأخضر الأولمبي لمواجهة اليابان

وحرص مدرب الأخضر الأولمبي على مشاهدة مباراة المنتخبين الياباني والإماراتي، وتدوين أبرز نقاط الضعف في المنتخب الياباني الذي سيواجهه في المباراة القادمة. ويطمح المدرب سعد الشهري في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث والانفراد بصدارة المجموعة وضمان التأهل للدور القادم في البطولة الآسيوية.
ترتيب المجموعة الرابعة
اليابان
الإمارات
طاجيكستان
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