شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بالكويت غير مؤثرة على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، صباح يوم أمس، هزة أرضية في الكويت بقوة 4.98 على مقياس ريختر وعمق نحو 7 كيلومترات وتبعد 70 كيلو شمال غرب مدينة الخفجي، ولم تتأثر المناطق الحدودية من المملكة بالهزة الأرضية، مع متابعة من الهيئة لجميع مناطق المملكة من خلال 300 محطة رصد.

وقال مدير مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، م. تركي السحلي لـ ”الخليج 365”: الهزات الأرضية التي تكون أقل من 3 درجات على مقياس ريختر غالبًا لا يشعر بها الإنسان في أغلب المناطق، إلا القاطنين في الأدوار العليا مثل الأبراج السكنية المرتفعة وفي بعض المناطق ذات الطابع الجبلي، وعندما تكون الهزة الأرضية من 4 درجات على مقياس ريختر وأكثر يستشعر بها الإنسان في المناطق القريبة من موقع حدث الزلزال وكذلك عمق مركز الزلزال، فكلما كان أقرب زاد الاستشعار والإحساس به حتى لو كان ذات قوة صغيرة.