شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يضخ 735 ألف لتر مياه لنازحي الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2022م، ضخ 367.500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و367.500 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 25 عملية لتجفيف مياه الصرف الصحي، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.