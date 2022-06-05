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المملكة ترأس اجتماع فريق العمل الخليجي لـ «WRC-23»

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الدمام - شريف احمد - ترأست المملكة العربية ، ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اجتماع فريق العمل الخليجي للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 (WRC-23)، والذي عقد بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 30 مايو حتى 1 يونيو 2022م، في مقر الهيئة بمدينة الرياض، ويهدف الاجتماع إلى توحيد المواقف حيال بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23) في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وجرت خلال الاجتماع الذي رأسه مدير عام خدمات الطيف الترددي في الهيئة م. محمد العبدالقادر، مناقشة (82) مساهمة مقدمة من دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات حول تنسيق استخدام النطاقات الترددية للخدمات الراديوية الأرضية والفضائية، والعمل على تمكين التقنيات المبتكرة وإتاحة النطاقات الترددية لها، ويعقد هذا الاجتماع بشكل دوري لاستعراض ومراجعة لوائح الراديو والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدامات الطيف الترددي وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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