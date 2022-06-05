شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 8190 يمنيا بالخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 8.190 مستفيدًا خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2022م.

وراجع عيادة الباطنية 725 شخصًا، وعيادة الطوارئ 1.396 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 202 طفل، وعيادة الوبائيات 197 حالة، وعيادة الصحة الإنجابية 285 حالة، وقسم التضميد والجراحة 200 مستفيد، فيما أجري 922 فحصًا مخبريًا، وصُرفت الأدوية لـ 3.615 مستفيدًا، وراجع عيادة التوليد21 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 47 مستفيدًا.