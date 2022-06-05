شكرا لقرائتكم خبر عن 636 مستفيدا بالخدمات الطبية في حجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 636 مستفيدا خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2022م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 95 مريضا، وعيادة الطوارئ 22 فردا، وعيادة الباطنية 185 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 حالات، وعيادة الإحالة الطبية 4 أفراد، فيما صرفت الأدوية لـ 316 شخصا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 8 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 6 أفراد.