شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى طلائع ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة بعد غياب موسمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أمس، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ، قادمة من جمهورية إندونيسيا، على متنها 358 حاجا وحاجة. وذلك للمرة الأولى منذ تفشي وباء «كوفيد- 19» في 2019، وحصر أداء المناسك على المقيمين في المملكة خلال العامين (2020 - 2021).

باقات ورود

وكان في استقبال ضيوف الرحمن في المطار، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة د. عبدالعزيز أحمد، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني وشركة طيبة لتشغيل المطارات. وفور وصول الحجاج إلى مدخل المطار استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور، إضافة لعبوات ماء زمزم.

اشتراطات صحية

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، يشمل الطيران الخاص، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ. ونص التعميم على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ التقيد بالإجراءات التالية: أن يكون المسافر أقل من «65» عاماً ميلادياً، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات «كوفيد- 19» المعتمدة في وزارة الصحة، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي «PCR» لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال «72» ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة. وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.