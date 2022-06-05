شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مخالفة لعربات البيع المتنقلة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏نفذت بلدية الظهران ممثلة بإدارة خدمات الشاطئ، بالتعاون مع الشرطة، جولة على عربات البيع المتنقلة، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، وجرى استكمال الإجراءات والجزاءات النظامية بحق المخالفين.

وأفاد المواطن محمد الشهراني بأن عربات البيع المتنقلة تتطلب الرقابة المشددة، خاصة في فصل الصيف، لمتابعة سلامة الأطعمة من الفساد أو التلف، كما يجب مراقبة الأدوات المستخدمة في صناعة المأكولات، بالإضافة إلى مراقبة طريقة التخزين والاشتراطات الصحية المختلفة.

وأضاف: العربات المتنقلة تحتاج، أيضا، إلى الرقابة، على نوعية وجودة الزيوت التي تدخل في الكثير من الأطعمة، وضمان تجديدها بشكل يومي، والتأكد من عدم إعادة استعمالها، بشكل متكرر.

وقال المواطن فيصل الشمري العربات المتنقلة، تتطلب شروطا وضوابط صارمة، بسبب انتشارها بشكل كبير، مع أهمية نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين، وخاصة الأطفال، بالتحقق من معايير الصحة والسلامة.