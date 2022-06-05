شكرا لقرائتكم خبر عن ختام حملة التعريف بالطب الاتصالي في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مستشفى القطيف المركزي، أمس، فعالية «جهز تليفونك ونخدمك وين ما تكون»، للتعريف بخدمات الطب الاتصالي «المواعيد عن بعد»، والتي استمرت على مدار يومين، تحت رعاية رئيس شبكة القطيف الصحية د. رياض الموسى.

وشملت الفعالية توجيه وإرشاد الزائرين بآلية الاستفادة من خدمات الطب الاتصالي، عبر مجموعة من المختصين بشبكة القطيف.

ويرتكز الطب الاتصالي على استخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية لتقديم خدمات التشخيص والفحص والمعاينة الطبية للمريض.

وتتيح الخدمة تواصل المريض مع الطبيب بواسطة المكالمة الهاتفية أو مكالمة الفيديو، خاصة عند صعوبة وصول المريض للعيادة من أجل مراجعة الطبيب.

وتهدف الخدمات إلى تيسير التواصل بين الممارسين الصحيين فيما بينهم وبين المريض وطبيبه، كما تسهل التواصل بين الأطباء فيما بينهم سواء فيما يتعلق بالاستشارات أو المؤتمرات العلمية أو الأنشطة التعليمية الطبية الأخرى، ويمكن من خلال الخدمة إدارة الأزمات الصحية باستخدام نظم المعلومات، إضافة إلى إنشاء قواعد البيانات الطبية الشاملة.