شكرا لقرائتكم خبر عن 60 جولة ترصد 18 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الظهران خلال الشهر الحالي، 60 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الظهران م. فيصل القحطاني، أن إدارة صحة البيئة نفذت جولات ميدانية على المطاعم والتموينات والمعجنات والحلويات ومنافذ بيع المواد الغذائية، وبلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها 120 منشأة، تم خلالها تحرير 18 مخالفة وإغلاق منشأتين وإتلاف قرابة 120 كيلو من المواد الغذائية، وذلك تطبيقا للائحة الغرامات والجزاءات.

وأكد القحطاني تكثيف الجولات الميدانية على المنشآت لما تشهده من إقبال من قبل المستفيدين، مشيرا إلى حرص البلدية ومسؤوليتها تجاه عرض وبيع المواد الغذائية بطريقة تضمن سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين. كما أكد استمرار البلدية في جولاتها الميدانية لتحقيق الامتثال لجميع المنشآت، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات عبر مركز البلاغات 940.