شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إشعارات «باركود» لتحديد نوعية مخالفات المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، على كافة البلديات، الاستمرار باستخدام الآلية الحديثة التي استحدثتها الأمانة، لإعادة الإغلاقات لدى المنشآت المخالفة عبر تخصيص خمسة «إشعارات» باستخدام المسح الضوئي «الباركود» لتحديد نوعية المخالفات التي أدت لإغلاق المنشآت التجارية وأسواق النفع العام وكافة منافذ البيع.

ووجه م. الجبير، في وقت سابق بإعادة آلية الإغلاقات لدى المنشآت بالمنطقة، وذلك عبر استخدام آلية المسح الضوئي لتحديد سبب الإغلاق للمنشأة التي تم إشعارها من خلال شعار«المسح الضوئي» بسبب الإغلاق، وتحديد نوع المخالفة حسب الأنظمة والإجراءات، وتستهدف الأمانة من استحداث هذا الإجراء رفع الوعي لدى أصحاب المنشآت ومرتادي الأسواق العامة والمراكز التجارية، بالإضافة إلى رفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية الخاصة بالمنشآت وأسواق النفع العام.

وتأتي الخطوة لتغيير مفهوم إجراءات الإغلاقات التقليدية، كما تم تخصيص 5 ألوان لكل نوع مخالفة سجلت على المنشأة المغلقة، ويرمز كل لون ما بين إغلاق بسبب تسمم غذائي، أو الاشتباه بحالات تسمم، أو إغلاق لإعادة تأهيل المنشأة، أو مخالفة بسبب فتح المنشأة دون الحصول على التراخيص، أو تم إغلاقها لمخالفتها للإجراءات الاحترازية.