شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد: للمجلس المحلي دور في التنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش محافظ العديد سعد العجلان، خلال جلسة المجلس المحلي الثانية للدورة السادسة لهذا العام 1443هـ، في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة، بحضور أعضاء المجلس ومديري الجهات الحكومية الخدمية، الأعمال المدرجة على جدول المجلس للرفع بها إلى مجلس المنطقة الشرقية.

وأكد محافظ العديد خلال الاجتماع، حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير الشرقية، على أن يكون المجلس المحلي فاعلا لدوره في تنمية المحافظة والمراكز التابعة بما يحقق التطلعات.