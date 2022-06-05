شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف مواد غذائية تأثرت بحريق مطعم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت بلدية غرب الدمام 104 كجم مواد غذائية مختلفة، وذلك من مطعم نشب فيه حريق، أمس.

وكانت إدارة الطوارئ بالبلدية تلقت بلاغا عبر مركز البلاغات 940 في أمانة المنطقة الشرقية، يفيد بوجود حريق في مطعم، وعلى الفور تم التنسيق مع الفرق الرقابية الميدانية في إدارة صحة البيئة للتوجه على الموقع، وبالمشاركة مع إدارة الدفاع المدني الذي باشر الحادثة وأخمد الحريق، واتضح نشوب الحريق في المداخن الخارجية للمطعم، التي أدت الى تصاعد الأدخنة.

وأوضح رئيس بلدية ‏غرب الدمام م. فايز الشمري أنه تم الإشراف والحرص على إتلاف جميع المواد الغذائية، التي تقدر بـ 104 كيلو جرامات. وأكد أن البلدية أنذرت المطعم بعدم مزاولة النشاط إلا بعد نظافة الموقع بالكامل وإخطار البلدية بذلك.