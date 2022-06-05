شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات طبية لافتة لمركز طب وجراحة العيون بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق مركز طب وجراحة العيون بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، نجاحات طبية لافتة منذ افتتاح المستشفى، حيث استطاع إنهاء معاناة مجموعة كبيرة من المراجعين من الكبار والأطفال، بعمليات معقدة متنوعة كزراعة القرنية، وإصلاح العيوب الخلقية، بالإضافة إلى تدخلات طبية كتصحيح النظر وعلاج مشكلات الشبكية والماء الأبيض والأزرق وحول الأطفال.

وتمكن أطباء المركز من إجراء الكثير من عمليات زراعة القرنية لعدد من المرضى، الذين عانوا من أعراض متابينة، مثل بياض القرنية وترققها، وتندبها، وضعف القزحية، واختفاء بؤبؤ العين، وتكللت العمليات ولله الحمد بالنجاح، وهذا ما أكده التحسن الكبير الذي طرأ على مستوى إبصار الحالات، كما نجح المركز في إنهاء معاناة عدد كبير من الحالات المعقدة الناتجة عن عيوب خلقية، كحالات متلازمة تليف عضلات العين الخارجية وارتخاء الجفنين الكامل للأطفال، حيث شهد المركز إجراء عدد من عمليات أعادت القدرة على الإبصار بصورة طبيعية للمرضى، بعد أن كان يتعذر عليهم الرؤية إلا بعد رفع الجفن باليد وإبعاده عن العين. إضافة إلى تشخيص الكثير من الحالات التي ظلت تعاني لفترات طويلة بسبب عدم دقة التشخيص، وساهم المركز بقدراته التقنية المتقدمة في تشخيص عيوب ككبر حجم العين عن القياسات الطبيعية، وفحص مقدمة وقاع العين بأحدث الأجهزة.

وتتوافر بالمركز منظومة متكاملة لتقديم الرعاية الصحية لكل المراجعين من الأطفال والكبار من خلال استشاريين متخصصين في كل تخصصات العيون الدقيقة، ويقدم حلول وخيارات علاجية تتناسب مع كل الحالات والأعمار، إضافة إلى أن العمليات تتم في غرف عمليات مصممة خصيصاً وفق المعايير العالمية، بالإضافة إلى أن المركز مزود بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة.

كما يضم المركز وحدة متخصصة في إجراء عمليات تصحيح النظر «الليزك»، ويقدم خدمات تتوافق مع المعايير العالمية من خلال تأمين أفضل التقنيات دقة في إجراء عمليات تصحيح النظر المختلفة، وفي هذا الاطار هناك التزام صارم باحترازات الأمان، حيث تستخدم مواد العمليات لمرة واحدة، وتخضع غرف العمليات للتعقيم ولأنظمة وتجهيزات خاصة تمنع انتشار العدوى، وهي مزودة بأنظمة للعزل وفلترة الهواء للحفاظ على سلامة المرضى والمرافقين والكوادر الطبية والفنية.

وتعد النجاحات الكبيرة، التي حققها مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر في علاج هذه الحالات المعقدة، خاصة زراعة القرنية خبراً ساراً للمواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية، خصوصاً بعد تزايد الطلب على هذا النوع من العمليات، التي تتطلب مستشفيات وغرف عمليات مجهزة بشكل جيد بحيث تحافظ على العين أثناء العملية وتمنع التأثير على حساسيتها، إضافة إلى ضرورة توافر كفاءات طبية وتمريضية مؤهلة قادرة على تنفيذ كل خطوات العملية بدقة.