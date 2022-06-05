شكرا لقرائتكم خبر عن عمرة لمستفيدي جمعية سواعد للإعاقة الحركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، رحلة لعدد من مستفيديها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري، إن هذه الرحلة تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وإنها شملت زيارة العديد من المواقع والمتاحف في المدينة المنورة، تعرف من خلالها المستفيدون على المدينة المنورة وما تحويه من آثار إسلامية.