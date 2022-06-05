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عمرة لمستفيدي جمعية سواعد للإعاقة الحركية

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الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، رحلة لعدد من مستفيديها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري، إن هذه الرحلة تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وإنها شملت زيارة العديد من المواقع والمتاحف في المدينة المنورة، تعرف من خلالها المستفيدون على المدينة المنورة وما تحويه من آثار إسلامية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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