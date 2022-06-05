أبناء حمد ومحمد بن عبدالله بن ناصر التويجري يقدمون دعم ماليبمناسبة تحقيق نادي الفيحاء كأس خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق/ صقر الغامدي قدم أبناء حمد ومحمد بن عبدالله بن ناصر التويجري دعمًا سخيًا مقداره 200 الف ريال بمناسبة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم كأس خادم الحرمين الشريفين 2022م .

وقد عبَّر رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي عن شكره وتقديره لأبناء حمد ومحمد بن عبدالله بن ناصر التويجري على دعمهم المستمر للكيان ومواقفهم المشرفة تجاه نادي الفيحاء ، منوهًا بالدور الحيوي الذي يقدمه أعضاء هيئة أعضاء شرف الفيحاء برئاسة معالي الشيخ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ونائبه سعادة الأستاذ سامي بن عثمان الرشيد .

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