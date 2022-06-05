«مرور الطائف»: إغلاق جزئي على طريق «وادي وج» باتجاه كبري خالد بن الوليد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نوهت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم السبت، إلى أنه سيتم إغلاق جزئي على طريق وادي وج باتجاه كبري خالد بن الوليد بمحافظة الطائف.

وقال المرور، في تغريدة عبر “

تنوه إدارة مرور محافظة الطائف وبالتنسيق مع فرع شركة المياه الوطنية بالمحافظة؛ عن إغلاق جزئي على طريق وادي وج باتجاه كبري خالد بن الوليد، وامتداد طريق المطار بعد نفق الأمير منصور باتجاه المطار، ابتداءً من تاريخ 1443/11/07 هـ، وتهيب باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق. pic.twitter.com/hONYIGRtbV — المرور السعودي (@eMoroor) June 4, 2022

: “تنوه إدارة مرور محافظة الطائف وبالتنسيق مع فرع شركة المياه الوطنية بالمحافظة؛ عن إغلاق جزئي على طريق وادي وج باتجاه كبري خالد بن الوليد، وامتداد طريق المطار بعد نفق الأمير منصور باتجاه المطار، ابتداءً من تاريخ 1443/11/07 هـ.

وأهابت الإدارة العامة للمرور باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

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