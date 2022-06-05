محمد بن مسعود - الدمام - مفاجأة غير متوقعة في صالة أفراح تصيب عروسين بالذهول .. لن تصدق ماذا حدث؟؟ (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسقوط عامل من سقف صالة أعراس. ويرصد الفيديو، لحظة سقوط عامل نسيج من مكان عمله إلى صالة أعراس موجودة في الطابق السفلي، وذلك عندما وقف على أرضية مفرغة من الأسفل من أجل التهوية، ما أدى إلى ذهول الحاضرين في حفل الزفاف. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً :

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