محمد بن مسعود - الدمام - بهذي الطريقة لو مفتاح قفلك ضاع إليك اسهل.. طرق عبقرية لفتح القفل بدون مفتاح وبـدون آلـة .. ( جربها لن تندم ) !

يعـد أحـد أصعـب الأوضاع التي تـواجه أغـلب الناس هي ضياع مفتاح بيته أو مفتاح أي غـرفة مغلقة وفي هذا الوقت بالضبط ياتي التوتر الشديد والذي قد يؤدي إلى ارتفاع في مستوى ضغط الدم.

لذلك من الواجب عليك أن تلتزم الهدوء لاجل ان تفكر في طريقة تتمكن فيها من فتح الباب المغلق لذلك في السطور هذه سوف نقوم بعرض لكم عدة طرق سوف تساعدك في فتح القفل بدون المفتاح المفقود.

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فتح القفل بدون المفتاح

هناك عدة طرق سوف نذكرها بالتأكيد سوف تعمل على حل المشكلة لذلك يجب أن تضع كامل التركيز في قراءة تلك الحيل:

الطريقة الأولى: هي أن تحضر مفتاحين كل منهما يستخدم لربط وفك الأشياء لذلك عندما تقوم بتحضيرهم عليك أن تضع كلا المفتاحين في القفل ثم اجعلهم على شكل مقص وبعد ذلك عليك أن تضغط مثل الكماشة وسوف ترى النتيجة بوضوح وترى القفل قد انفتح.

الطريقة الثانية: عليك أن تحضر مشبك الورق ثم عليك أن تفكه حتى يصبح على هيئة سلك طويل بعد ذلك قم بثنيه ثم عليك أن تدخله مكان المفتاح وحاول أن تلفه جيدا حتى يتم انفتاح القفل.

لقد قمنا أيضًا بإدراج طرق لفتح الأبواب المصفحة ، كل ذلك في السطور التالية بعض الناس ينسون أو يفقدون مفتاح منزلهم ويتساءلون كيف يمكنهم فتح الباب بدون المفتاح الدبابيس المعدنية: إن طريقة فتح الباب بدون مفتاح هي استخدام دبوس معدني، وهو الأكثر شيوعًا البطاقة الشخصية: ضع البطاقة الشخصية في فتحة الباب لفتح الباب السكين: طريقة أخرى لفتح الباب هي استخدام سكين أو أداة حادة البراغي: يمكن فتح الأبواب بوضع برغي داخل فتحة الباب ثم تحريكه كمفتاح حتى يفتح الشعاع: يستخدم طرف الشعاع أو جزء منه لفتح الباب ، ويفضل وضع مادة دهنية عليه لتسهيل فتح الباب.

فتح القفل في حالة ضياع المفتاح

هناك طرق أخري أيضا تساعدك على فتح القفل بدون استخدام المفتاح والذي فقدته لذلك لا تقلق لأن تلك الطريقة التي سوف نذكرها تكون سهلة للغاية وتستطيع أن تفتح المفتاح بكل سهولة:

عليك أن تحضر مسمار ويجب أن تحضره حلزوني بعد ذلك قم بإدخال هذا المسمار باستخدام أداة لربط المسمار الحلزوني.

بعد أن يتم إدخاله في داخل القفل عليك أن تجذبه بقوة وبعد ذلك سوف ترى انفتاح القفل بكل سهولة ودون اللجوء إلى كسر الباب المغلق والذي سوف يكلفك الكثير عند تصليحه.

عادة ما يكون لأصحاب الشقق أو المنازل الريفية عدة مجموعات من مفاتيح الباب الأمامي ومع ذلك لا يحضر الأشخاص سوى مجموعة واحدة عندما يذهبون إلى العمل أو يذهبون إلى المتجر أو يسافرون إلى مكان آخر لذلك إذا فقد المفتاح فمن المستحيل دخول المبنى إذا فتحت الباب يمكنك تصحيح الموقف غير السار وإصلاح المشكلة. يجب تنفيذ نفس العملية عند إغلاق الباب وترك المفتاح في المنزل.

فتح القفل باستخدام مشبك الأوراق

افتح ثني سلك المشبك ثم ثنيه بربط الأطراف معًا لتبدو وكأنها سلك مزدوج.

قم بثني طرف السلك لجعله يبدو وكأنه رقم. ضع طرف المشبك في الجزء العريض الصغير من القفل دون تحريكه.

خذ مقطعًا آخر وقم بتصويبه ثم ثني الأطراف معًا بحيث تبدو وكأنها سلك مزدوج.

أدخل أحد الطرفين في جانب المشبك الأول واسحب للخارج بإحكام لتأمين المشبك الأول بإحكام في القفل.

إذا لم يتم فتح القفل في المرة الأولى كرر هذا الإجراء وسيفتح القفل بدون تلف.