جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع العاشر التعليم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت قناة عين، عن جدول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف الدراسية، والتي يتم نشرها عبر القناة على عربسات، أو حساب القناة على موقع “يوتيوب”.

وجاءت حصص الصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع العاشر ، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h

وبالنسبة لجدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع العاشر ، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع العاشر ، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع العاشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع العاشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h

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وإليكم باقي جدول الحصص في التغريدة القادمة: