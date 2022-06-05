متحدث الحج والعمرة: اختيار حجاج الداخل ب«القرعة الإلكترونية» وليس بأولوية التسجيل حج1443

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

متحدث الحج والعمرة: اختيار حجاج الداخل بـ«القرعة الإلكترونية» وليس بأولوية التسجيل

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة م. هشام سعيد أنه سيتم استخدام القرعة الإلكترونية لاختيار المتقدمين للحج من داخل المملكة

وأضاف متحدث الحج والعمرة نؤكد للراغبين بالتقديم أن اختيار المرشحين ليس بأولوية التسجيل وإنَّما سيتم بقرعة إلكترونية بعد التأكد من استيفاء كافة الضوابط

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح التسجيل للحجّاج من داخل المملكة ، عبر تطبيق اعتمرنا أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة

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ونشرت الوزارة، طريقة تسجيل الحجاج من داخل المملكة لعام 1443 هـ، ورحلة التسجيل والمسار الإلكتروني الخاص بها

ويتم التسجيل عبر الخطوات الآتية:

1- الدخول إلى المسار الإلكتروني أو تطبيق اعتمرنا

2- تسجيل الدخول والبيانات الشخصية

3- إدخال رمز التحقق

4- خدمات الحج

5- تسجيل رغبة حج وتشمل (تسجيل معلومات المتقدم وإضافة المتقدمين المرافقين)

6- اختيار الباقات ويشمل (تكوين ما لا يزيد عن 10 مفضلة، ويمكن إضافة باقة اختيارية وفق السعر الذي تحدده بالضغط على اختيار حدد سعر الباقة الاختيارية)

7- خدمات إضافية اختياري الأضاحي

8- إرسال طلب رغبة حج (تأكيد التسجيل، ويمكن تعديل الطلب حتى يوم السبت الموافق 12/11/1443هـ)

9- إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار المرشحين للحج، وذلك يوم الأحد 13/11/1443هـ

10- إشعار المرشحين، ويتم ذلك يوم الأحد 13/11/1443هـ، عبر رسائل نصية تحوي رقم فاتورة سداد

11- سداد الفاتورة، خلال 48 ساعة عمل

12- إصدار تصريح الحج

وكانت وزارة الحج، قد أوضحت عبر حسابها على تويتر، أنه بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة 9 أيام، سيتم تسجيل الحجاج من داخل المملكة، مشيرة إلى أن فرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل

وأضافت الوزارة أن الأولوية في الحج ستكون:

لمن لم يسبق له الحج

مكتمل التحصين

ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عامًا

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن التسجيل عبر المسار الإلكتروني متاح على الرابط: (https://localhaj.haj.gov.sa) أو عبر تطبيق اعتمرنا ، لاستعراض كافة برامج الحجاج من داخل المملكة، واختيار البرنامج المناسب، وتحديد الشركات والمؤسسات المقدمة للخدمات التي يرغب المستفيدون في التعاقد معها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة حتى نهاية يوم السبت الموافق للثاني عشر من شهر ذي القعدة (حسب تقويم أم القرى)

ويتيح تطبيق اعتمرنا إمكانية استعراض الباقات المتاحة أو من خلال المسار الإلكتروني، وتكوين قائمة بالباقات المفضلة والاختيار منها، وإضافة المرافقين، وسيتم التحقق من بيانات المسجلين وحالة التحصين وتطابق الشروط، وفي حال لم يستوف أي من المسجلين للشروط يتم استبعاده إلكترونيًا، كما يمكن تعديل وإضافة الخدمات خلال فترة التسجيل

ودعت الوزارة كافة المتقدمين إلى التأكد من دقة المعلومات عند تسجيل البيانات واختيار الباقات، لافتة إلى أنه في حال تسجيل عدة أفراد في طلب واحد فإن النظام يتعامل مع المجموعة كطلب واحد، وإذا لم يستوف أحدهم الشروط يتم إلغاء الطلب

ونوهت إلى عدم وجود مميزات إضافية لأسبقية التسجيل، وسيتم التعامل مع كافة البيانات المسجلة كدفعة واحدة بعد انتهاء مهلة التسجيل ليتم اختيار المؤهلين بنظام القرعة الإلكترونية، كما يمكن إرسال كافة الاستفسارات والمقترحات عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الموحد 920002814، أو على حساب منصة تويتر (@MOHU Care) على مدار الساعة