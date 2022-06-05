السعوديه أمير تبوك يواسي مدير الشرطة بالمنطقة في وفاة والدته

محمد بن مسعود - الدمام - واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن بوفاة والدته رحمها الله. وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته للواء الزبن ولجميع أسرتهم بوفاة فقيدتهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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