العثور على جثتي شابين داخل أجزاء طائرة بدولة عربية طائرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
في نهاية مأساوية، عثرت قوات الأمن بالجزائر على جثتي شابين داخل أجزاء إحدى الطائرات.
وتفصيلا، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر في بيان، أنه تم العثور على جثتين بأحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.
وأضافت أن الطائرة كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي، في الجزائر العاصمة.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، إلى أن العملية تمت على الساعة الخامسة صباحاً، مضيفة أن الأمر يتعلق بشابين تتراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة.
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