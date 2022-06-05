الموارد البشرية تتيح العمل في موسم الحج عبر أجير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة، على تمكين الراغبين بالعمل في موسم الحج داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين من استخراج تصريح عمل (أجير الحج) عبر منصة أجير. وتتيح الوزارة من خلال هذه الخدمة التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل موقت لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال الموسم، حيث إن «سوق العمل الافتراضي» التابع للمنصة يتيح للمنشآت - المصرح لها بالعمل في موسم الحج - عرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال موسم عبر منصة الكترونية، كما تمكن المنصة الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له. ويمكن للمنشآت والأفراد الاستفادة من خدمة «أجير الحج» الكترونيا بشكل ميسر عبر الرابط المخصص. ويمكن للمنشآت والأفراد الاستفادة من خدمة «أجير الحج» الكترونيا بشكل ميسر عبر الرابط المخصص. الهدف من نظام «أجير»:





تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بالقوى العاملة في السوق السعودي



تغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق



تقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال



نقل المعرفة داخل سوق العمل السعودي



تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي



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