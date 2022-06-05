اخبار الرياضه السعوديه البلطان: لن أسكت.. ولديَّ أدلة تدينهم

وكانت إدارة نادي الشباب أعلنت في وقت سابق توقف مفاوضاتها مع المدافع أحمد شراحيلي بسبب إبلاغهم أنه أتم توقيعه للاتحاد بعد ساعات فقط من دخوله الفترة الحرة من عقده التي تجيز له التوقيع دون العودة لناديه، وأصدر الشباب بياناً صحافياً قال فيه: بالإشارة إلى موضوع تجديد عقد أحمد شراحيلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم توضح إدارة النادي أنها قد بذلت مساعي عديدة خلال الفترة الماضية لتجديد عقد اللاعب حيث توصلت إلى اتفاق نهائي بين رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان واللاعب، وبحضور وكيله وفوجئت بعد ذلك بتغيير الاتفاق وبمطالبات مالية إضافية من اللاعب.
وتابع البيان: اضطر رئيس النادي حينها إلى تلبيتها، والاتفاق مع اللاعب مجدداً على كافة الطلبات وبحضور المدير التنفيذي لكرة القدم والمدير الفني للفريق، وتم تحديد موعد توقيع عقد التجديد إضافة إلى تجهيز شيك الدفعة المقدمة للاعب إلا أنها فوجئت خلال ساعات بعد دخول اللاعب الفترة الحرة باعتذاره عن التوقيع وإبلاغه إدارة النادي أنه غير رأيه وأتم التوقيع لنادٍ آخر بناءً على رغبته.
وأكدت إدارة نادي الشباب رفضها القاطع المزايدات من قبل أي طرف والأسلوب المتخذ من قبل اللاعب ووكيله وأنها تتعامل مع الجميع باحترافية تامة حسب أنظمة ولوائح الاحتراف، حفاظاً على مكتسبات النادي.
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