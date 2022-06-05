الأهلي يتّجه للتعاقد مع جهاز برازيلي لقيادة القاعدة الكروية

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت مصادر مقرّبة من الإدارة الأهلاوية أن هناك توجهًا لدى الجهاز الإداري لفرق القاعدة لكرة القدم بالنادي للتعاقد مع مدربين محترفين لقيادة الفرق العمرية، في خطوة تهدف من ورائها الإدارة لتطوير هذا القطاع وزيادة الاهتمام بالمواهب والطاقات الموجودة فيه، وذكرت المصادر أن الاتجاه لدى الإدارة هو للتعاقد مع مدربين من الجنسية البرازيلية.

ويعمل الجهاز الإداري بالنادي على استكمال الإجراءات والخطوات خلال الفترة القادمة، على أمل الانتهاء من تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق القاعدة قبل الإعلان عنها والانطلاقة في التحضير للموسم الكروي القادم.

وكانت فرق القاعدة بالنادي الأهلي ابتعدت طوال مواسم عديدة عن المنافسة، وسط اعتماد الفريق الكروي الأول على التعاقدات العديدة والكثيرة مع لاعبين من أندية أخرى، في ظل عدم حصول اللاعبين الشباب على فرصتهم مع الفريق الأول.