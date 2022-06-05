دخل في مفاوضات مع حميشة.. الرفاع الشرقي يطمع بخدمات معتوق سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - دخل نادي الرفاع الشرقي في مفاوضات مكثفة مع المدرب السوري غسان معتوق لقيادة فريقه الكروي الأول في الموسم القادم، خلفًا للمدرب الروماني فلورين موتورك الذي انتهت علاقته به بعد موسمين ونصف مع «الليوث».

وتأمل الإدارة الشرقاوية الانتهاء من ملف المدرب والجهاز الفني خصوصًا مع المهمة الصعبة التي تنتظره مع انطلاقة الموسم بمواجهة الرفاع في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأسيوي عن منطقة الغرب، والتي ستقام في البحرين في الأسبوع الأول من سبتمبر القادم.

ويُعد المدرب السوري معتوق من المدربين الصاعدين في الكرة السورية، وسبق له قيادة منتخب بلاده في المباريات الأخيرة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم خلفًا للمدرب الروماني تيتا فاليرو، ولا يملك معتوق الخبرة التدريبية الطويلة في العمل الفني، خصوصًا أنه كان لاعبًا في ناديه الوحدة حتى العام 2010، قبل أن يتجه للعمل التدريبي.

وقاد معتوق منتخب بلاده في مباراته الودية الدولية الأخيرة مع منتخب طاجيكستان في الأول من يونيو الجاري، ولا يملك المدرب لغاية الآن عقدًا مع اتحاد بلاده، خاصة أن عقده السابق انتهى بنهاية التصفيات المونديالية في مارس الماضي، وأشارت أنباء إعلامية سورية عن اقتراب معتوق من توقيع عقده مع الرفاع الشرقي خلال الايام القادمة.

ويبدو العمل الإداري في الإدارة الشرقاوية على قدم وساق للانتهاء من ملف التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق والاحتفاظ بقوامه عبر التجديد مع اللاعبين التي انتهت عقودهم، بالإضافة إلى استكمال ملف لاعبيه المحترفين. وكانت الأخبار الإعلامية أشارت إلى وجود تحركات شرقاوية للحصول على خدمات اللاعب السوري كمال حميشة لاعب منتخب سوريا وتشرين السابق، وخاض اللاعب في الفترة الماضية تجربة احترافية مع نادي الكرخ العراقي لمدة نصف موسم، ويجيد حميشة اللعب في مراكز خط الوسط ومنطقة المناورات.