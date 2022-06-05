قبل مواجهة بنغلاديش.. منتخبنا يدخل الأمتار الأخيرة قبل الانطلاقة الآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - دخل منتخبنا الوطني الأول في أمتاره الأخيرة قبل خوض التصفيات الآسيوية، من خلال تركيز الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا على الجوانب الفنية والتكتيكية قبل المواجهة الافتتاحية مع منتخب بنغلاديش يوم الأربعاء القادم. وبدأ رجال «الأحمر» الدخول في أجواء التصفيات في ظل اكتمال التشكيلة والقائمة للمنتخب.

وتتواصل التدريبات اليومية المكثفة لمنتخبنا وسط ارتفاع الروح المعنوية، خصوصًا مع العمل الإداري الكبير الذي يقوم به الجهاز الإداري لتوفير أقصى درجات الراحة للاعبين. من جهته، من المتوقع أن يدخل سوزا بأفضل تشكيلة لديه، خاصة أنه يسعى لحسم المواجهة مبكرًا وعدم الدخول في حسابات معقدة ومنح الفريق الخصم أي فرصة، وذلك عبر أسلوب الضغط العالي والمباشر على حامل الكرة؛ لضمان تسيير المباراة بالطريقة التي يريدها وإنهائها بالصورة الصحيحة.

وكان منتخبنا خاض معسكره التحضيري الأخير في تايلند، لعب خلاله مباراتين وديتين؛ مع ميانمار فاز فيها بهدفين نظيفين، قبل أن يلتقي المنتخب التايلندي وينتصر عليه بهدفين لهدف، بينما خاض مناورة تدريبية أولى «غير رسمية» مع تايلند خسرها بثلاثة أهداف لهدفين.

وتنتظر منتخبنا في التصفيات ثلاث مواجهات مع بنغلاديش وماليزيا «المستضيف» وتركمانستان، ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة للنهائيات الآسيوية، على أن يدخل ثاني الترتيب في حسابات مع المجموعات الخمس الأخرى لاختيار 5 منتخبات للتأهل لكأس أسيا.