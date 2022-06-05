محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض اختتمت اليوم بالعاصمة الغانية أكرا أعمال قمة لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا ” إيكواس” لبحث الأوضاع في كل من مالي وغينيا وبوركينافاسو في ضوء العقوبات المفروضة على السلطات الانتقالية في البلدان الثلاثة.

وقررت مجموعة “إيكواس” تأجيل قرار الحسم في رفع أو تثبيت العقوبات المفروضة على مالي وغينيا كوناكري وبوركينافاسو، إلى غاية شهر يوليو المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة إيكواس تؤجل الحسم في رفع أو تثبيت العقوبات المفروضة على مالي وبوركينا فاسو وغينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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