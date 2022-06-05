أجواء غائمة وماطرة على عدد من محافظات منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

شهدت عدد من محافظات منطقة جازان مساء اليوم أمطارًا ما بين متوسطة وغزيرة، فيما شهدت محافظات ومدن أخرى أجواء غائمة بعد موجة حر شديدة، امتدت من شهر رمضان الماضي

وأسهمت الأجواء الجميلة في خروج المتنزهين إلى الحدائق والمتنزهات والبراري، ورصدت عدسة “الخليج 365” لقطات جوية للأجواء الغائمة في مدينة جازان عصر اليوم