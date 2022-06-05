محمد بن مسعود - الدمام - سر من أسرار الفنادق تجهلها النساء .. اكتشفي هذه الطريقة الهامة قبل وضع الغسيل في الغسالة واحصلي على نظافة مبهرة ؟

تشتكي معظم السيدات من رائحة الملابس، ومن عدم نظافتها بشكل جيد، ومن صعوبة التخلص من البقع الموجودة بها.

وفي هذا المقال سوف نستعرض بعض الأسرار التي يستخدمها الفنادق الخمس نجوم، عند تعاملها مع الملابس وغسلها:

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

1. كمية الملابس في الغسالة.

لا تضع الفنادق كمية ملابس كثيرة في الغسالة، لكنها تضع 80 بالمئة من سعة الاسطوانة فقط، لأنه إذا وُضع كثير من القطع لن يتم غسلها بشكل جيد، ولكن احذري من وضع قطع ملابس قليلة في الغسالة لأن ذلك سيؤدي إلى تلفها.

2. درجة حرارة الماء.

تستخدم فنادق الخمس نجوم عند غسل الملابس درجة حرارة ما بين 40 إلى 60 درجة مئوية لإزالة الأوساخ والبقع، لأن الغسل بالماء البارد لا يُزيل البقع والجراثيم التي تكون على الأقمشة، والماء الساخن أكثر مما ينبغي يتلف الأقمشة.

3. استخدام منتجات تُساعد في التنظيف.

تتراكم بعض بقايا مساحيق التنظيف على الغسيل، وتحل فنادق الخمس نجوم هذه المشكلة بوضع الخل الأبيض في أثناء الشطف، ما يزيل آثار المسحوق من على الملابس والأقمشة، ويجعلها ناعمة.

4. استخدام بعض الوصفات لإزالة البقع.

تستخدم فنادق الخمس نجوم بعض الوصفات لإزالة البقع، فمثلاً بقع الزيت تُرش بالنشا قبل غسلها، ولإزالة بقع القهوة، تُنقع الملابس أو الأقمشة في ماء به ملح “ملعقة كبيرة ملح لكل لتر من الماء” لمدة ساعة، ثم تُغسل بعد ذلك.

5. التجفيف.

تُجفف الفنادق الخمس نجوم الملابس في الهواء الطلق، مع تعريضها لأشعة الشمس، أما عند استخدام المُجفف الآلي، تضع كرة تنس داخل اسطوانة الغسالة لجعل الملابس ناعمة ورقيقة.