اخبار الخليج – 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 444 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت ‬الموافق‭ ‬‮4‬‭ ‬يونيو‭ ‬‭ ‬2022،‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬اليومية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بلغت‭ 3881 ‬فحصاً،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬إجمالي‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الصحة‭ 9866664 ‬فحصاً‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬الفحوصات‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ 614 ‬حالة‭ ‬قائمة‭ ‬جديدة‭ ‬مصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ليبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الحالات‭ ‬القائمة‭ 4554 ‬حالة،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتعافين‭ ‬اليوم‭ 444 ‬حالة،‭ ‬لبيلغ‮ ‬إجمالي‭ ‬المتعافين‭ 582028. ‬والحالات‭ ‬القائمة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬بلغت‭ 26 ‬حالة‭.. ‬و4‭ ‬حالات‭ ‬تحت‭ ‬العناية‮ ‬‭ ‬،‭ ‬وبلغ‭ ‬اجمالي‭ ‬الوفيات‭ 1488 ‬حالة‭ ‬وفاة‭.‬