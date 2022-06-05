اخبار الخليج – 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 444 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 3881 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9866664 فحصاً.
كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 614 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 4554 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 444 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين 582028. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 26 حالة.. و4 حالات تحت العناية ، وبلغ اجمالي الوفيات 1488 حالة وفاة.
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